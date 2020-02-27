Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков и его отец, советник генерального директора «Газпром межрегионгаз», Рауль Арашуков останутся в СИЗО.
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Рауфа Арашукова задержали год назад прямо в зале заседаний Совета Федерации. Следствие считает его причастным к убийству общественника Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также к участию в преступном сообществе. Его отцу вменяются миллиардные хищения.
Ранее NEWS.ru писал, что младший Арашуков разделил камеру в московском СИЗО «Лефортово» с бывшим федеральным министром по делам Открытого правительства Михаилом Абызовым, которого подозревают в хищении четырёх миллиардов рублей и незаконном получении ещё 32 миллиардов.
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