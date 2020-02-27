https://static.news.ru/photo/c0f72cce-595c-11ea-a18e-fa163e074e61_660.jpg Рауф Арашуков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков и его отец, советник генерального директора «Газпром межрегионгаз», Рауль Арашуков останутся в СИЗО.

Как сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк, первый апелляционный суд признал законным продление ареста обвиняемым до 24 апреля.

Рауфа Арашукова задержали год назад прямо в зале заседаний Совета Федерации. Следствие считает его причастным к убийству общественника Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также к участию в преступном сообществе. Его отцу вменяются миллиардные хищения.

Ранее NEWS.ru писал, что младший Арашуков разделил камеру в московском СИЗО «Лефортово» с бывшим федеральным министром по делам Открытого правительства Михаилом Абызовым, которого подозревают в хищении четырёх миллиардов рублей и незаконном получении ещё 32 миллиардов.