Экс-ректор ВШЭ возглавит экспертный совет при правительстве

Бывший ректор, а ныне научный руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов возглавит экспертный совет при правительстве РФ. Соответствующее предложение ему сделал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе личной встречи. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Глава правительства отметил значимую роль вуза в разработке 42 стратегических инициатив. Кузьминов принял предложение Мишустина и попросил дать совету право информационной инициативы.

Экспертные группы должны иметь не просто доступ к информационным ресурсам правительства, а возможность инициировать новое обследование, собирать новые данные, — отметил Кузьминов.

Экспертный совет будет координировать свою работу с вице-премьером Дмитрием Григоренко. Структура была создана в 2012 году. Её основными задачами являются обеспечение участия экспертного сообщества в подготовке и реализации решений руководства страны, а также общественного контроля за деятельностью федеральных органов власти.

Кузьминов, возглавлявший ВШЭ с момента основания вуза, покинул свой пост в июле этого года. После этого он занял должность научного руководителя вуза.

Ранее министр образования и науки России Валерий Фальков подписал приказ об учреждении Дня преподавателя высшей школы. Он будет отмечаться 19 ноября. Ранее учредить профессиональный праздник для преподавателей вузов поручил Мишустин.