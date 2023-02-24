Экс-разведчик рассказал, когда ВСУ начнут просить о мире Экс-разведчик Матвийчук: скоро ВСУ начнут просить мира

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны попросить о мире в ближайшее время. По его словам, которые приводит URA.RU, к этому приведет ситуация на передовой, которая складывается не в их пользу.

Сейчас на фронте ситуация такова, что в ближайшее время ВСУ должны будут запросить или мира, или я не знаю, что они должны будут делать. Техника, которая идет с Запада, не успевает подойти к ним. Они несут страшные потери, — подчеркнул полковник.

Он считает, что ожидать какого-либо наступления от украинских военных не стоит. Возле Угледара и Артемовска у них страшные потери.

Скорее всего, неделя, максимум две, и мы возьмем эти районы. О каком наступлении может быть речь? — задался вопросом Матвийчук.

Он назвал решение об украинском наступлении самоубийством, поскольку у ВСУ нет ни резервов, ни техники с вооружениями.

Ранее Министерство обороны России заявило, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье. В российском ведомстве указали на фиксацию крупного скопления личного состава и военной техники подразделений Украины рядом с украинско-приднестровской границей. Такой шаг Украины несет угрозу российским миротворцам, дислоцированным в республике.