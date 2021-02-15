Экс-прокурор из Чечни взыскал со СМИ 15 млн рублей из-за новости про ДТП

Урус-Мартановский городской суд Чечни принял решение о взыскании с издания URA.RU 15 млн рублей в качестве моральной компенсации в пользу экс-сотрудника прокуратуры республики Мурата Залзаева. Причиной судебной тяжбы стала новостная статья о смертельном ДТП, участником которого был Залзаев.
Издание сообщило об аварии в Грозном 26 августа 2017 года, выпустив материал с заголовком «В Чечне сотрудник прокуратуры погубил трёх человек. Люди сгорели в машине заживо». При этом журналисты ссылались на видео Telegram-канала Mash и сообщения Russia Today. В статье утверждалось, что ДТП, в результате которого погибли три человека, произошло после того, как водитель Toyota Camry не уступил дорогу Lada Priora. Впоследствии Russia Today и Mash удалили свои публикации.
По версии следствия, виновником аварии стал погибший водитель Lada Priora Аслан Алиев. После того как уголовное дело в отношении Залзаева (который на этот момент уже уволился из прокуратуры) было прекращено, он потребовал взыскать с Сибирско-Уральской медиакомпании (учредителя URA.RU) 24 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
В результате суд постановил выплатить Залзаеву 15 млн рублей. Как
Как сообщал NEWS.ru, музыкальный продюсер Яна Рудковская намерена наказать клеветников, заявивших о болезни её сына Саши Плющенко, более известного как Гном Гномыч. Среди прочего, она намерена добиваться от «клеветников» компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей.