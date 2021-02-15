Экс-прокурор из Чечни взыскал со СМИ 15 млн рублей из-за новости про ДТП

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Урус-Мартановский городской суд Чечни принял решение о взыскании с издания URA.RU 15 млн рублей в качестве моральной компенсации в пользу экс-сотрудника прокуратуры республики Мурата Залзаева. Причиной судебной тяжбы стала новостная статья о смертельном ДТП, участником которого был Залзаев.

Издание сообщило об аварии в Грозном 26 августа 2017 года, выпустив материал с заголовком «В Чечне сотрудник прокуратуры погубил трёх человек. Люди сгорели в машине заживо». При этом журналисты ссылались на видео Telegram-канала Mash и сообщения Russia Today. В статье утверждалось, что ДТП, в результате которого погибли три человека, произошло после того, как водитель Toyota Camry не уступил дорогу Lada Priora. Впоследствии Russia Today и Mash удалили свои публикации.

По версии следствия, виновником аварии стал погибший водитель Lada Priora Аслан Алиев. После того как уголовное дело в отношении Залзаева (который на этот момент уже уволился из прокуратуры) было прекращено, он потребовал взыскать с Сибирско-Уральской медиакомпании (учредителя URA.RU) 24 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

В результате суд постановил выплатить Залзаеву 15 млн рублей. Как сообщает URA.RU, это самая крупная компенсация морального вреда со стороны СМИ за всю историю российского судопроизводства. Сам Залзаев не считает эту сумму чрезмерной, так как, по его словам, публикация о ДТП сломала его карьеру и «на всю жизнь перекрыла дорогу в другие органы». Издание обжаловало решение в Верховном суде Чечни.

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