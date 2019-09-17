https://static.news.ru/photo/4241fd7c-d8e3-11e9-afd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первый президент Крыма Юрий Мешков, который перенёс инсульт в начале сентября, доставлен в Россию. Об этом сообщила его дочь Марианна.

На своей странице в Facebook на сообщила, что Мешкова доставили в больницу в Красногорске. Марианна также поблагодарила всех, кто помогал их семье.

Ранее стало известно, что единственный в истории Крыма президент перенёс инсульт и впал в кому во время отпуска в Турции. По словам его дочери, причиной мог стать конфликт с сотрудниками отеля, а также смена климата.

Позже Мешкову стало лучше, и врачи разрешили его транспортировку в Россию, сообщал News.ru.