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Экс-повар Кремля рассказал о меню первых лиц государства в сезон простуд

Экс-повар Кремля Беляев рассказал о меню первых лиц государства в сезон простуд
10:26, 10 января 2022
Экс-повар Кремля рассказал о меню первых лиц государства в сезон простуд Фото: Vladimir Melnikov/Global Look Press
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В эпоху правления Михаила Горбачёва и Леонида Брежнева для первых лиц СССР составляли специальное меню для поддержания иммунитета в эпидемию гриппа, рассказал бывший повар Кремля Виктор Беляев. По его словам, в сезон активности вирусов пища должна быть в первую очередь калорийной и содержащей достаточное количество полезных микроэлементов, пишет «Царьград».

Беляев вспомнил, что в рацион генерального секретаря СССР, а также его первого и единственного президента входили морсы из натуральной клюквы и брусники. Помимо этого, в меню добавляли и свежие овощи: капусту, картофель, редис и различную зелень.

Ранее диетолог Татьяна Дик посоветовала россиянам активнее включать в свой рацион такие специи, как корица, куркума, тимьян, шалфей и орегано. По её словам, эти специи богаты антиоксидантами, которые оказывают противораковое воздействие на организм и борются со свободными радикалами. Также они имеют и другие полезные свойства. В частности, корица понижает сахар в крови, уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а куркума улучшает функции мозга и способствует похудению.

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