Экс-повар Кремля рассказал о меню первых лиц государства в сезон простуд

В эпоху правления Михаила Горбачёва и Леонида Брежнева для первых лиц СССР составляли специальное меню для поддержания иммунитета в эпидемию гриппа, рассказал бывший повар Кремля Виктор Беляев. По его словам, в сезон активности вирусов пища должна быть в первую очередь калорийной и содержащей достаточное количество полезных микроэлементов, пишет «Царьград».

Беляев вспомнил , что в рацион генерального секретаря СССР, а также его первого и единственного президента входили морсы из натуральной клюквы и брусники. Помимо этого, в меню добавляли и свежие овощи: капусту, картофель, редис и различную зелень.

Ранее диетолог Татьяна Дик посоветовала россиянам активнее включать в свой рацион такие специи, как корица, куркума, тимьян, шалфей и орегано. По её словам, эти специи богаты антиоксидантами, которые оказывают противораковое воздействие на организм и борются со свободными радикалами. Также они имеют и другие полезные свойства. В частности, корица понижает сахар в крови, уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а куркума улучшает функции мозга и способствует похудению.