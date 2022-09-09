Экс-посол РФ в Лондоне рассказал о характере Елизаветы II Экс-посол РФ в Лондоне Адамишин заявил, что Елизавета II была «очень выдержанной и хладнокровной»

Фото: Andrew Parsons/No 10 Downing Str/Global Look Press

Елизавета II

Ушедшая из жизни 8 сентября королева Великобритании Елизавета II запомнилась очень выдержанным и хладнокровным характером, умелым в ведении дел человеком, заявил NEWS.ru экс-посол РФ в Лондоне (1994-1997) Анатолий Адамишин. По его словам, вместе со смертью монарха закончилась «целая эпоха» в истории и островного государства, и всей Европы.

Очень выдержанный, хладнокровный характер, очень умелый в ведении дел. С ней ушла целая эпоха, в какой-то степени викторианская, в истории Великобритании и всей Европы. На меня она производила всегда очень хорошее личное впечатление, потому что в те времена был тот редкий случай, когда у нас с Англией были довольно хорошие отношения. Меня, как посла, всячески поддерживала, обращалась ко мне на приемах, хотя это не очень принято, — отметил Адамишин.

Он не исключил, что в Британии начнется «буза» по поводу того, нужна ли стране монархия после коронации Карла III, хотя дискуссии шли при жизни Елизаветы II.