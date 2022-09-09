Ушедшая из жизни 8 сентября королева Великобритании Елизавета II запомнилась очень выдержанным и хладнокровным характером, умелым в ведении дел человеком, заявил NEWS.ru экс-посол РФ в Лондоне (1994-1997) Анатолий Адамишин. По его словам, вместе со смертью монарха закончилась «целая эпоха» в истории и островного государства, и всей Европы.
Очень выдержанный, хладнокровный характер, очень умелый в ведении дел. С ней ушла целая эпоха, в какой-то степени викторианская, в истории Великобритании и всей Европы. На меня она производила всегда очень хорошее личное впечатление, потому что в те времена был тот редкий случай, когда у нас с Англией были довольно хорошие отношения. Меня, как посла, всячески поддерживала, обращалась ко мне на приемах, хотя это не очень принято, — отметил Адамишин.
Он не исключил, что в Британии начнется «буза» по поводу того, нужна ли стране монархия после коронации Карла III, хотя дискуссии шли при жизни Елизаветы II.
Считалось, что Елизавета II станет последним монархом. Но уже не станет. Без монархии Англия, все-таки, не обойдется. Слишком она характерна для английской традиции, слишком богатая история. Так что, мне кажется, что, несмотря на все препоны и трудности, с которыми сталкивалась Елизавета, [Британия сохранит монархию]. Кстати, она много сделала, чтобы монархия была более гибкой, открытой и даже менее дорогой, — подытожил Адамишин.