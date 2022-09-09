Экс-посол РФ в Лондоне раскрыл детали встречи Ельцина и Елизаветы II Экс-посол в Лондоне Адамишин: Ельцин не хотел отпускать Елизавету II из России

Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Елизавета II и Борис Ельцин

Покойная королева Великобритании Елизавета II обладала хорошим чувством юмора и «очень быстро схватывала ситуацию», рассказал NEWS.ru экс-посол РФ в Лондоне (1994-1997) Анатолий Адамишин. Он вспомнил, как Елизавета II не растерялась во время встречи с президентом России Борисом Ельциным, когда тот, говоря тост, «грохнул кулаком по столу».

Елизавета II очень быстро схватывала ситуацию. Борис Николаевич, как вы знаете, был человеком темпераментным. Обычно англичане, начиная вечер или что-нибудь такое, стучат молотком, а он грохнул кулаком по столу. Елизавета, вместо того, чтобы изобразить недовольство или смущение, сделала притворное «Ах!», вздох — ах, как он напугал. И дальше продолжалось как обычно, — отметил дипломат.

Собеседник также рассказал, что Ельцин не хотел отпускать Елизавету II из России, когда она уплывала на своей яхте после окончания визита. По словам Адамишина, политик пришел провожать ее и долго кричал ей с причала.

Я помню, когда она (Елизавета II. — NEWS.ru) уплывала уже на своей английской яхте после окончания визита, Ельцин пришел провожать ее и никак не хотел отпускать, все кричал с причала. Она уже и так, и так крутилась. Англичане уже сказали: «уберите уже вашего президента, королеве пора спать ложиться», — добавил Адамишин.

Елизавета II скончалась в Балморале накануне в окружении своей семьи. Ей было 96 лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной королевы. Российский лидер отметил, что она пользовалась не только любовью подданных, но и авторитетом на политической арене. Путин назвал смерть Елизаветы II «тяжелой, невосполнимой утратой» и пожелал британцам стойкости и мужества.