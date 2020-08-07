Экс-полковника Захарченко вернули из Мордовии в «Матросскую тишину»

https://static.news.ru/photo/bb45b268-d8b0-11ea-ac31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко вернули из мордовской колонии в специальный блок СИЗО «Матросская тишина» для его ознакомления с материалами нового уголовного дела.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Горбатенко.

В данный момент Дмитрий находится в Москве, в спецблоке «Матросской тишины», знакомится с материалами нового уголовного дела, — сказал Горбатенко.

Дмитрий Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ в сентябре 2016 года. Ему инкриминировали получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. В ходе расследования у Захарченко были обнаружены денежные средства в иностранной валюте в размере 8,5 млрд рублей.

10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил уже лишённого звания Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117 млн рублей. Позже Мосгорсуд смягчил ему наказание до 12,5 лет лишения свободы.

Ранее адвокат Валерия Туникова заявила, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко не покидал территорию московского специзолятора, называемого «Кремлёвским централом». Осуждённый на 12 лет коррупционер «пропал» почти сразу после прибытия в столицу из мордовской колонии, писал NEWS.ru.