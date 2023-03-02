Экс-полицейскому вынесли приговор за слив данных попутчиков Навального Бывшему оперу в Петербурге дали два года колонии за слив данных пассажиров рейса Навального

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Василеостровский районный суд признал бывшего сотрудника уголовного розыска Константина Голубева виновным в превышении должностных полномочий из-за передачи персональных данных пассажиров двух авиарейсов, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По данным «Фонтанки», экс-полицейского интересовали данные о попутчиках оппозиционера Алексея Навального на рейсе из Томска в Москву 20 августа 2020 года, во время которого ему стало плохо.

По версии следствия, Голубев попросил коллегу предоставить доступ к служебному компьютеру и базе данных «Розыск-Магистраль».

Голубев <...> из личной заинтересованности, с целью поддержания дружеских отношений с М., используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, с помощью своего сослуживца <...> незаконно передал <...> сведения о персональных данных пассажиров двух авиарейсов, а также сведения о приобретении лицом проездных документов (билетов), — сообщила объединенная пресс-служба судов.

Суд приговорил Голубева к двум годам колонии общего режима. Сам он вину не признал и просил его оправдать из-за отсутствия состава преступления.

Как писала «Фонтанка», узнать сведения о пассажире, сидевшем рядом с Навальным, просила Мяйле Мачюлите, бывшая на тот момент журналисткой издания Baza. Борт, на котором тогда летел политик, совершил экстренную посадку в Омске, через два дня Навального перевезли на лечение в Германию. Немецкие медики вынесли вердикт, что его отравили.