https://static.news.ru/photo/cdd01688-2593-11ea-b1c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший оперативник уголовного розыска Евгений Хасоев, входивший в состав следственной группы, 17 лет назад занимавшейся делом об убийстве двух девушек в Кабановском районе республики, поделился подробностями расследования.

Убийц местных жительниц, одной из которых было 17 лет, а другой 18, тогда так и не нашли. Однако 21 декабря 2019 года стало известно, что дело раскрыто, а обвинения предъявлены действующему и бывшему сотрудникам полиции.

Хасоев рассказал «Медиазоне», что в 2001 году его перевели из районного отдела Улан-Удэ в управление уголовного розыска МВД по Республике Бурятия на должность старшего оперуполномоченного по линии розыска. Бывший оперативник пояснил, что линия розыска предусматривает установление личности по неопознанным трупам.

В 2002 году Хасоева отправили в командировку в посёлок Кабанск Кабанского района Республики Бурятия для опознания тел двух девушек. Их трупы сильно разложились, но родителям удалось опознать Шекунову и Патеюк из посёлка Селегинска. При этом о местоположении тел стало известно из анонимной записки с картой местности, где были спрятаны тела девушек.

Тела были очень сильно разложены, уже фактически всё там текло, всё сыпалось, всё разваливалось. В общем, следователь, прокуратура, понятые с родителями. Завели во двор, показали трупы, и родители опознали их. То есть Шекунову опознала мать, она одна была. А Патеюк опознавали оба родителя, отец и мать. Патеюк опознали по серёжкам — трупы уже настолько были разложены, что сложно, — рассказал Хасоев.

Следователи сначала стали проверять уголовников, потом ходили по квартирам и опрашивали всех жителей посёлка. Им удалось даже заполучить личный дневник Патеюк. Выяснилось, что девушка была беременна, но мать заставила её сделать аборт.

В общем, месяц мы работали-работали-работали-работали, а результатов — ноль. На этом всё закончилось. Меня потом отозвали на сессию. Я уже уехал, а дело там залипло, извиняюсь, глухарём, — отметил бывший оперативник.

По словам Хасоева, о том, что по данному делу задержаны сотрудники полиции Инкин и Казадаев, он узнал от знакомого.

Инкин на тот момент был замначальника Селегинского отделения милиции. Парень такой нормального телосложения, худощавый, невысокого роста, волосы такие русые, немножко тёмно-коричневые. Спокойный, уравновешенный, неконфликтный, в общем. Услужливый очень был такой. Вот что скажешь — всё принесёт-сделает, — рассказал экс-полицейский.

А вот о Казадаеве он рассказал, что тот занимал должность старшего оперуполномоченного по линии борьбы с экономическими преступлениями, но на работе его было не застать.

Утром приходишь на работу, начинаешь работать, а вечером вдруг обнаружишь, что Казадаев на ВАЗ-2106 светлого цвета всё время пьяный и всё время с девками на заднем сидении. То есть такой сам себе хозяин, — пояснил Хасоев.

По словам оперативника, он очень удивлялся, что убийство тогда никак не могли раскрыть. Только 17 лет спустя оперативник понял причину. Хасоев сокрушается, что люди, которые оказались к этому причастны — Инкин и Казадаев, — фактически сидели с ним за одним столом. При этом, по словам местных жителей, жертвой полицейских могла стать третья девушка, но ей удалось сбежать. Все эти годы ещё одна фигурантка событий из-за страха молчала о подробностях трагедии.

Как ранее писал NEWS.ru, по версии следствия, в августе 2002 года мужчины вместе с девушками распивали алкоголь в лесу. Между ними произошла ссора, и сотрудники МВД зарубили потерпевших топором. На след преступников позволил выйти тщательный анализ материалов уголовного дела, который был проведён наиболее опытными сотрудниками ведомства. Обвиняемые заключены под стражу.