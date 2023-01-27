Экс-полицейский получил восемь лет тюрьмы за фейки Суд в Москве приговорил экс-полицейского к восьми годам тюрьмы заочно за фейки

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Басманный суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы заочно майора полиции в отставке Олега Кашинцева по делу о фейках о Вооруженных силах России, сообщается в Telegram-канале проекта «Сетевые свободы». Отмечается, что бывший полицейский несколько месяцев назад уехал из страны.

Авторы подчеркивают, что это первый в истории случай заочного приговора по статье 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ). Помимо восьми лет лишения свободы, суд запретил Кашинцеву администрировать соцсети и занимать должности в правоохранительных органах в течение четырех лет. С должности майора полиции он был снят как раз после заведения дела. По мнению правозащитника Павла Чикова, решение по Кашинцеву «открывает тренд на заочные приговоры по статье 207.3 УК».

В декабре 2021 года Кашинцев в полицейско форме выходил на Красную площадь с плакатом в поддержку заключенного оппозиционера Алексея Навального. Тогда его коллеги составили на него два протокола — о нарушении правил участия в публичном мероприятии и незаконном ношении полицейской формы.

В июле 2022 года экс-полицейский был объявлен в розыск, включая международный. Интерпол отказался выполнить запрос об экстрадиции в Россию Кашинцева. Интерпол считает преследование по статье о «фейках» политически мотивированным.