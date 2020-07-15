Экс-полицейский пойдёт под суд за продажу данных умерших похоронным бюро

https://static.news.ru/photo/f3270902-c6f9-11ea-a90e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Бывший полицейский предстанет перед судом за продажу данных об умерших похоронным агентствам в Приморье. Бывший помощник оперативного дежурного УМВД по Владивостоку получал по 1000 рублей за каждое сообщение об умершем человеке и номер телефона, с которого звонили в полицию.

Всего полицейский получил от гробовщиков более 87 тысяч рублей. Такие же дела заведены на работников скорой помощи и на похоронных агентов, которых будут судить за дачу взятки. Звонки из полиции и со скорой позволяли гробовщикам немедленно связываться с представителями умерших и приезжать домой к усопшему раньше медиков, чтобы побыстрее заключить договор на оказание ритуальных услуг, сообщает СУ СКР по Приморскому краю.

Судить бывшего полицейского будут по статьям о получении взятки и получение взятки должностным лицом лично в значительном размере за незаконные действия. Помощник оперативного дежурного был уволен, когда вскрылась преступная схема, его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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