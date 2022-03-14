Экс-пилот назвал вынужденным закон о правах России на иностранные самолёты

Принятие закона о регистрации прав России на иностранные самолёты является необходимой мерой, поскольку санкции западных стран по факту направлены на полную блокировку авиационной сферы в стране, заявил NEWS.ru президент Шереметьевского профсоюза лётного состава, экс-пилот Игорь Дельдюжов. Таким образом он прокомментировал подписание соответствующего документа президентом РФ Владимиром Путиным.

Это вынужденная мера, так как санкции Запада по авиации фактически направлены на полную остановку отрасли в РФ, так как абсолютное большинство самолётов иностранные, находятся в лизинге. Последним действием стало решение стран регистрации аннулировать сертификаты лётной годности, а так как большинство самолётов были зарегистрированы на Бермудах, то отзыв сертификатов бермудскими властями должен посадить все наши самолёты на землю. Это и произойдёт, если самолёт вылетит за пределы РФ, — отметил эксперт.

По его словам, действия руководства РФ понятны — это «попытка продлить эксплуатацию воздушных судов, когда уже Россия решает вопрос о сертификатах лётной годности». Он отметил, что самолёты будут летать только над территорией РФ, пока не разрешится ситуация вокруг Украины. Многое также будет зависеть от того, насколько Запад будет «настойчив в санкциях».

Помимо этого, Дельдюжов поднял вопрос обслуживания летательных аппаратов в условиях нехватки запчастей и невозможности их приобретения за границей. По его мнению, это может сказаться на безопасности авиаперелётов.

Мне кажется, это временно. Сейчас, возможно, они будут летать. Но вопрос с запчастями не решён, самолёты будут ломаться. Как их будут поставлять? Сейчас происходит полный развал глобальной структуры, в том числе и в авиации. Возникает много угроз безопасности полётов, для экипажей, пассажиров, бортпроводников, для людей на земле, если с неба рухнет самолёт, который не должен был там находиться. Как власти РФ решат проблему с запчастями? Вопросы будут и у страховщиков в РФ — будут ли они заниматься бортами в нашем реестре, несмотря на неисправности, — подчеркнул Дельдюжов.

Экс-пилот добавил, что из-за санкций «страдают все» — и Европа, и США. Первые — из-за высоких цен на газ, вторые — скоро начнут страдать из-за отсутствия поставок титана и не только как металла, но и деталей из титана российского производства.

РФ — монополист на самом деле, и для Boeing, и для Airbus выпускаем детали. Страдают европейские авиакомпании, летая в обход РФ, страдает РФ, теряя $500-600 млн в год облётных денег, страдают люди, — подытожил Дельдюжов.

Ранее днём Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который даёт возможность регистрировать права на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдавать им отечественные сертификаты лётной годности. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, позволяет сохранить парк иностранных самолётов и эксплуатировать их на внутренних линиях.

Сроки сертификации технических средств обеспечения безопасности в целях экономии средств будут перенесены с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023 года.