Экс-омбудсмен призвала ускорить принятие концепции детской безопасности Экс-омбудсмен Кузнецова: нужно ускорить принятие концепции безопасности детей

Фото: ГД РФ

Анна Кузнецова

Стрельба в брянской гимназии говорит о необходимости ускорить принятие концепции безопасности детей, заявила SHOT бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, план уже принят, но он еще не реализуется.

Стратегии приняты, план реализации принят, концепция детской безопасности. Мы участвовали непосредственно в создании этого плана, но он еще не реализуется, — сказала Кузнецова.

Но сначала, отметила экс-омбудсмен, необходимо помочь пострадавшим детям. Кузнецова добавила, что есть множество вопросов, связанных с трагедией в Брянске: почему восьмиклассница пронесла оружие, были ли конфликты у нее с другими учениками раньше, почему бездействовали взрослые.

Утром 7 декабря в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица восьмого класса принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. Школьница ранила пятерых детей и убила одну девочку, после чего покончила с собой. По данным СМИ, нападавшая длительное время подвергалась травле.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после стрельбы в Брянске. Сейчас устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего. Задержаны отец девочки и директор гимназии.