Экс-офицеры МО могут провести пять лет за решеткой из-за надувных танков Прокурор запросил по 5,5 лет колонии обвиняемым по делу о макетах танков

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Представитель прокуратуры предложил признать двух бывших офицеров Минобороны Юрия Здравило и Виталия Ликучева виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по делу о надувных танках, сообщает «Коммерсант». Каждый из них по запросу прокурора может получить по 5,5 лет лишения свободы за получение взятки в 7,4 млн рублей от гендиректора НПП «Русбал» Александра Таланова, компания которого выпускает 3D-макеты различной военной техники.

Здравило и Ликучев во время процесса настаивали, что стали жертвой провокации. Они напоминали, что на момент задержания являлись офицерами запаса, вышедшими в отставку, поэтому не могли организовать признание «Русбала» единственным поставщиком военного ведомства. В главном военном следственном управлении СКР пришли к выводу, что деньги Таланов отдал не за конкретные контракты, а за общее покровительство, что, тем не менее, все еще является взяткой.

Ранее сотрудники Управления «М» УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали полковника полиции Игоря Шиховцова. Задержанного подозревают во взяточничестве. Согласно оперативным данным, полковник юстиции получил восемь миллионов рублей за услугу, связанную с уголовным делом. Следственный комитет Петербурга в ближайшее время возбудит против Шиховцова уголовное дело.