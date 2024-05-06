Экс-офицер ФСБ просит отменить дело о мошенничестве на 130 млн рублей «Коммерсант»: бывший офицер ФСБ Фролов попросил закрыть дело о мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Фролов обратился к суду с призывом прекратить расследование уголовного дела в отношении него о мошенничестве на 130 млн рублей, пишет «Коммерсант». Уточняется, что при обысках у экс-офицера, а также у двух его сослуживцев было найдено 12 млрд рублей.

По версии следствия, подельниками Фролова являются бывшие банкиры Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, а также экс-сотрудники ФСБ Кирилл Черклин и Андрей Васильев. Действуя в составе организованной группы, они, как утверждается в материалах дела, украли доли девелоперов в компании «Юрпромконсалтинг», стоимость которых составляет как минимум 130 млн рублей. Уточняется, что в ходе последних слушаний адвокаты Фролова обратились к суду с ходатайством о прекращении дела в связи с тем, что сроки давности преступления истекли. При этом сам подсудимый настаивает на своей невиновности и не признает вину.

Известно, что с других фигурантов дела — экс-майора ФСБ Андрея Васильева и бывшего полковника ФСБ Кирилла Черкалина — уже сняты обвинения. Также сообщается, что Фролов обвиняется в коррупции за покровительство деятельности банка «Кредитимпэкс».

Ранее в Дагестане в ходе расследования дела о хищениях на 2,8 млрд рублей задержали 36 энергетиков, в том числе директора «Дагэнерго». Отмечается, что среди подозреваемых числятся руководители структурных подразделений.