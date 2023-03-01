Экс-начальник таможенных расследований получил 10 лет колонии Бывший начальник дознания ФТС Кизлык осужден на 10 лет колонии

Фото: Авилов Александр/АГН «Москва»

Александр Кизлык

Бывший начальник управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы РФ Александр Кизлык осужден на 10 лет колонии общего режима. Решение принял Дорогомиловский суд Москвы, передает ТАСС. Инстанция признала Кизлыка виновным в злоупотреблении полномочиями. По официальной информации, материальный ущерб от его действий составил более 25 млн рублей.

Суд постановил признать Кизлыка виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — заявила судья.

Также Дорогомиловский суд постановил лишить Кизлыка звания генерал-лейтенанта ФТС. Других фигурантов дела приговорили к срокам от пяти до семи лет лишения свободы.

Мужчина находится под стражей с декабря 2020 года. Когда его арестовывали, начальник следственной группы Дмитрий Аверьянов отметил, что генерала проверят и на причастность к другим противоправным действиям. Он также рассказал, что во время обыска у Кизлыка правоохранители обнаружили золотые слитки и большое количество наличных денег, а также брендовые часы и иконы. Сам подсудимый отрицает свою вину.

Кизлык входит в число фигурантов уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями на таможне. Он и его заместитель Алексей Серебро были задержаны в конце декабря 2019 года. По версии следствия, они, пользуясь своим служебным положением, помогли снизить административное наказание в одном случае и избежать уголовной ответственности в другом.

Ранее Ленинский районный суд города Кирова приговорил к двум с половиной годам лишения свободы бывшего главу администрации Илью Шульгина по делу о махинациях с дорожными камерами видеонаблюдения, сообщается на сайте региональной прокуратуры. Соучастник экс-мэра — бывший руководитель городского управления дорожной и парковой инфраструктуры Алексей Ишутинов — приговорен судом к полутора годам лишения свободы.