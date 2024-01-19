Экс-министру лесхоза Красноярского края дали 12 лет колонии за взятку В Красноярске экс-чиновника Маслодудова приговорили к 12 годам колонии за взятку

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Дмитрий Маслодудов

Красноярский суд признал виновным бывшего министра лесного хозяйства Дмитрия Маслодудова по делу о получении 3,5 млн рублей взятки, а также крупном мошенничестве и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Также подсудимого лишили права занимать определенные должности сроком на 12 лет. Отмечается, что сам Маслодудов вину не признал.

С учетом позиции государственного обвинителя ему назначено 12 лет в колонии строгого режима, 10,7 млн рублей штрафа и 12 лет лишения права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления. В доход государства конфискован денежный эквивалент всей суммы взятки, — говорится в сообщении.

Следствию удалось установить, что в период с 2018 по 2020 год чиновник получил от лесозаготовителей через своего брата, который выступал посредником, взятку в размере 3,5 млн рублей. Отмечается, что незаконное вознаграждение ему передали за выделение рентабельных лесных участков, сокращенные сроки выдачи разрешительных документов на вырубку деревьев, консультации работников министерства и лесничеств и иное «общее покровительство деятельности».

Также Маслодудов в августе 2018 года получил от знакомого бизнесмена 1 млн рублей за содействие в заключении договора аренды лесного участка. При этом, как уточнили в ведомстве, у подсудимого не было возможности повлиять на ход торгов, Маслодудов взятые на себя обязательства не выполнил, договор аренды был заключен с другим участником торгов.

Ранее бывшего заместителя главы Евпатории Кирилла Вавренюка приговорили к 11 годам строгого режима по делу о получении крупной взятки. Мужчина вместе с подельником Евгением Локайцем помогли заполучить муниципальный участок площадью восемь тысяч квадратных метров в обход торгов, также на участке находились капитальные строения. За это чиновник через посредника Ивана Сердюка получил в распоряжение нежилое здание.