Экс-министра здравоохранения Омской области объявили в международный розыск

https://static.news.ru/photo/95110c78-6294-11eb-b4bd-fa163e074e61_660.jpg Ирина Солдатова Фото: soldatova_doc/Instagram.com

Бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова объявлена в международный розыск. Суд также заочно арестовал экс-чиновника.

Об этом сообщает СУ СКР по региону. Там отметили, что Солдатова неоднократно игнорировала вызовы к следователю и в настоящее время скрывается за границей.

Бывшего министра подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следователей, Солдатова заключала госконтракты с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по завышенной стоимости.

Такая схема применялась и при освоении бюджетных средств, которое государство направляло на борьбу с коронавирусом. Ущерб от действий Солдатовой оценивается в более 105 млн рублей, уверены в СКР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 5 ноября 2020 года губернатор Омской области Александр Бурков отправил Ирину Солдатову в отставку с поста министра. Такое решение было принято из-за неспособности отрасли справиться с ростом числа заражений коронавирусом. Решение принималось по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзором.