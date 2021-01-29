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Экс-министра здравоохранения Омской области объявили в международный розыск

03:46, 30 января 2021 29
Ирина Солдатова Ирина Солдатова Фото: soldatova_doc/Instagram.com

Бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова объявлена в международный розыск. Суд также заочно арестовал экс-чиновника.

Об этом сообщает СУ СКР по региону. Там отметили, что Солдатова неоднократно игнорировала вызовы к следователю и в настоящее время скрывается за границей.

Бывшего министра подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следователей, Солдатова заключала госконтракты с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по завышенной стоимости.

Такая схема применялась и при освоении бюджетных средств, которое государство направляло на борьбу с коронавирусом. Ущерб от действий Солдатовой оценивается в более 105 млн рублей, уверены в СКР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 5 ноября 2020 года губернатор Омской области Александр Бурков отправил Ирину Солдатову в отставку с поста министра. Такое решение было принято из-за неспособности отрасли справиться с ростом числа заражений коронавирусом. Решение принималось по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзором.

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