Экс-министра обвиняют в мучительном убийстве жены: мог ли он это сделать

Фото: Пресс-служба Верховного суда Республики Казахстан

Куандык Бишимбаев

В Алма-Ате провели дополнительную экспертизу по делу экс-министра национальной экономики Казахстана, которого обвиняют в убийстве своей жены Салтанат Нукеновой. Выяснилось, что смерть девушки наступила именно в результате ударов по голове, а не из-за падения с высоты собственного роста, как заявлял ее муж, подсудимый Куандык Бишимбаев. Что на данный момент известно о самом громком на сегодня деле Казахстана — в материале NEWS.ru.

Что произошло в ночь убийства

В ночь с 8 на 9 ноября 2023 года, по данным следствия, 31-летняя Салтанат Нукенова вместе со своим мужем, экс-министром национальной экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым пришла в ресторан, которым владеет семья ее супруга. Там мужчина и женщина поссорились, после чего Бишимбаев начал избивать жену. В суде он сам признался, что схватил Салтанат за волосы и несколько раз ударил ее по голове. После этого девушка упала, а супруг продолжал избивать ее ногами.

Но на этом ссора не закончилась. Экс-министру показалось, что жена издевается над ним, он повел ее в туалет, чтобы она умылась. По данным следствия, Салтанат по пути попыталась спрятаться в одной из комнат, но Бишимбаев догнал ее и начал душить. От полученных травм девушка скончалась.

По данным следствия, Бишимбаев не сразу понял, что Салтанат умерла. Пока девушка лежала без признаков жизни, он увидел на ее теле расползающийся синяк и позвонил не в скорую помощь, а ясновидящей. Экс-министра задержали в тот же день.

Фото: Социальные сети Салтанат Нукенова

Какие травмы были у погибшей

Судмедэксперты заключили, что смерть Нукеновой наступила в результате черепно-мозговой травмы, сопровождающейся обширной гематомой. При этом во время заседания прокурорам потребовалось несколько минут, чтобы перечислить все травмы, которые получила Салтанат. Некоторые их них, по результатам экспертизы, были получены не менее чем за сутки до смерти.

Эксперты подчеркнули, что с такими травмами девушка не могла передвигаться и оказывать сопротивление. Тем не менее на ее теле обнаружили множественные кровоподтеки задних поверхностей обоих предплечий, кистей рук, которые можно расценивать как полученные при попытке самообороны.

Что видели очевидцы

Одним из очевидцев убийства стал Данияр Меирбеков, который в ту ночь красил пол в ресторане Бишимбаева. Он рассказал, что в день смерти девушки он слышал глухие удары из ВИП-кабинки, в которой сидели супруги. При этом Бишимбаев матерился, а девушка не издавала никаких звуков.

Кроме того, он рассказал, что подобная ситуация произошла и ранее, примерно за 10 дней до убийства.

«Они с ночи до шести утра были в этой же ВИП-кабинке, и был слышен прям сильный грохот. Непонятно было, что именно, но намного сильнее, чем 9 ноября. И в 6 утра я заметил, как Бишимбаев выходил из ВИП-кабины и волок ее в сторону лифта на спине. Она была в одежде, голова была спрятана», — рассказал Меирбеков.

Какие сроки грозят обвиняемым

На суде прокурор заявила, что после произошедшего Бишимбаев позвонил своему двоюродному брату Бахытжану Байжанову — директору ресторана, где все произошло, и приказал ему приехать на работу.

«Кроме того, Бишимбаев приказал ему распустить персонал ресторана, а также удалить все видеоматериалы в ресторане. Зная, что брат Нукеновой отслеживает ее геолокацию по телефону, Бишимбаев поручил Байжанову построить себе алиби — отвезти телефон девушки к ним домой, а по дороге заехать с телефоном в Fitness Palace и ЦКЗ „Казахстан“, чтобы оставить следы геолокации — мнимого нахождения Нукеновой в этих местах. Эти указания Байжанов выполнил», — уточнила прокурор.

Куандык Бишимбаев обвиняется по статьям «Убийство с особой жестокостью» и «Истязание». Он может получить тюремный срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, если следствие докажет его вину в убийстве с особой жестокостью. Кузен экс-министра тоже оказался на скамье подсудимых. Он обвиняется по статьям «Укрывательство» и «Недонесение о преступлении».

Фото: Пресс-служба Верховного суда Республики Казахстан Куандык Бишимбаев

Как объясняет случившееся экс-министр

Экс-министр свою вину отрицает. Он признался в том, что избивал супругу, но уверяет, что не хотел ее убивать.

«В момент, когда у нас происходило, когда я наносил удары, я четко понимал, что главное — не навредить, не нанести какой-то вред. У меня чувство внутренней какой-то сдержанности, осторожности в этом плане было, начеку я был», — заявил Куандык Бишимбаев.

На вопрос о том, зачем он тащил Салтанат за волосы, мужчина ответил, что ему хотелось «принудить ее встать». Экс-министр объяснил и свое намерение удалить видео с камер наблюдения. По его словам, это было желание защитить жену от лишнего внимания журналистов.

Ранее на заседании суда Бишимбаев заявил, что «некоторые травмы до своей смерти Нукенова получила сама». Он добавил, что жена применяла к нему психологическое насилие, не давала спать ночами, читала переписки, устраивала слежку и скандалы, если он не брал трубку.

На допросе в суде Бишимбаев попросил прощения у родственников Нукеновой. Он сказал, что любит Салтанат, считает себя причастным к убийству, но «в этом не было какого-то умысла и не было особой жестокости». Его слова привели в ярость мать Нукеновой.

«Я свою дочь не видела, похоронила и лицо ее не видела. Как без особой жестокости ты ее убил? Как ты можешь такое говорить? Ты ее бил, как ты можешь такое говорить? Неумышленно? Восемь часов ты ее убивал!» — прокричала мать погибшей в суде.

Что говорят знакомые погибшей

Следствие установило, что это была далеко не первая ссора супругов. Салтанат Нукенова говорила своему отцу, что собирается уйти от мужа, но каждый раз он вымаливал прощение, и все оставалось как есть.

О ссорах и избиениях Салтанат знала и ее подруга Аида Ахмедина — в суде огласили переписку девушек. В ней Нукенова утверждает, что муж заставил ее снять интимное видео, чтобы в случае утечки фотографий избитой девушки у него «тоже был рычаг». Кроме того, в переписке Салтанат рассказала своей подруге, что Бишимбаев контролирует каждый ее шаг, может вспылить на ровном месте.

«Ты знаешь, я ему говорила: „Ты — просто монстр“. Я знала, что он меня без видео не отпустит», — писала Салтанат подруге.

Брат Салтанат на заседании суда показывает ее фотографию

Брат погибшей рассказал, что побои начались в марте 2023 года. Тогда он впервые получил фотографии избитой Салтанат.

«Это был март. Я целый день работал и был не на связи. Когда приехал домой в полночь, увидел кучу пропущенных звонков и сообщения от Салты с фотографиями. Открываю, а это фотографии с синяками. Она мне пишет: „Ничего не спрашивай, я потом объясню“», — вспоминает брат девушки.

Жалобы на избиения подтвердила и ассистентка погибшей девушки. В суде она заявила, что не раз видела на ее теле синяки и ссадины, а еще Салтанат рассказывала девушке, что муж запрещает ей работать.

Кроме того, в блокноте Бишимбаева найдена написанная рукой погибшей клятва быть ему хорошей женой. Бишимбаев и Нукенова познакомились в 2022 году. Спустя три месяца пара сыграла свадьбу по мусульманским религиозным традициям, однако официально отношения не зарегистрировала.

Что известно о подсудимом экс-министре

43-летний Куандык Бишимбаев занимал высокие должности во властных структурах Казахстана с 2005 года. В возрасте 25 лет он стал советником министра экономики и бюджетного планирования республики, а спустя год — советником заместителя премьер-министра.

Бишимбаев довольно быстро продвигался по карьерной лестнице: с 2006 года он сменил восемь должностей и 6 мая 2016 года занял кресло министра национальной экономики Казахстана. На этом посту он продержался меньше года — до 28 декабря.

10 января 2017 года Бишимбаева задержали за получение взяток. 14 марта 2018 года его приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать государственные должности. Однако спустя полтора года Бишимбаев вышел по УДО.

Фото: Пресс-служба Верховного суда Республики Казахстан Куандык Бишимбаев

Как отреагировала на дело общественность

Дело Салтанат Нукеновой вызвало большой общественный резонанс. Судебный процесс транслируют в режиме онлайн. У каждого из эфиров миллионные просмотры. В соцсетях появились тысячи постов в поддержку Салтанат и против домашнего насилия.

Кроме того, многие известные люди высказываются в поддержку Салтанат Нукеновой. Среди них — продюсер Максим Фадеев, модель Анастасия Решетова, визажист Гоар Аветисян. На смерть Нукеновой отреагировала и бывшая жена Бишимбаева Назым Кахарман. Она посочувствовала семье погибшей и отметила, что ее брак с бывшим супругом не был идеальным, Бишимбаев, по ее словам, постоянно давил на нее.

На дело Нукеновой отреагировала и министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева. Она заявила, что сопереживает близким Салтанат.

«Я хочу обратиться ко всем девушкам, ко всем женщинам. Не стоит питать иллюзий, что человек, однажды поднявший на вас руку, изменится. Не изменится! Если он способен ударить женщину, унижать ее, он в принципе лишен моральных устоев и человечности. Не нужно терпеть, придумывать оправдания себе и ему, что вы его любите, что он вас любит, что нужно терпеть ради детей. Разводиться не стыдно. Поверьте, побои будут только учащаться и усиливаться. Безнаказанность всегда порождает беспредел», — сказала Балаева.

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