Экс-министр труда выступил за отмену НДФЛ для одной категории граждан Экс-министр труда Калашников: НДФЛ стоит отменить при зарплате в 50 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиян, получающих зарплату в размере до 50 тысяч рублей, следует освободить от выплаты НДФЛ, заявил экс-министр труда Сергей Калашников. В разговоре с НСН эксперт подчеркнул, что в идеале необходимо увеличить налог для самых богатых, а для людей, получающих от 50 до 80 тысяч рублей снизить его.

По-хорошему нужно было бы увеличить налог для самых богатых и практически снять для самых бедных. Думаю, тех, кто ежемесячно зарабатывает менее 50 тысяч рублей, следовало бы освободить от НДФЛ. С зарплатами от 50 до 80 тысяч рублей налог должен быть минимальным, ниже 13%, — пояснил Калашников.

По его словам, зарплата, составляющая миллион рублей в год, является низкой границей для повышения НДФЛ. Калашников отметил, что введение прогрессивной шкалы налогообложения может вынудить работодателей перейти к серым схемам. Он пояснил, что нагрузка на компании возрастет неравномерно по отношению к налогу на доходы сотрудников.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее сообщил, что Госдума и правительство уже приступили в подготовке проекта о прогрессивном налогообложении в России. По его словам, на всех уровнях власти наблюдается плотное взаимодействие, предложение президента Владимира Путина намерены реализовать как можно быстрее.