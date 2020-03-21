https://static.news.ru/photo/d35357be-6b7a-11ea-a6aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: © Roman Yarovitsyn/Global Look Press

Ректор РУДН, министр образования РФ в 1998–2004 годах Владимир Филиппов считает, что не нужно ставить эксперименты на выпускниках, предлагая им в этом году сдать Единый госэкзамен (ЕГЭ) в дистанционном формате. По его мнению, сейчас нужно думать о готовности школьников и ждать, пока система дистанционной сдачи будет достаточно апробирована.

Я не уверен, что отработана уже эта технология. Экспериментировать на школьниках можно только будучи уверенным, что эксперимент уже апробирован, — рассказал РИА Новости Филиппов.

Он отметил, что даже вузы в настоящее время не всегда могут обеспечить качественные онлайн-технологии и дистанционную связь.

Как писал NEWS.ru, ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой предложение сделать основной этап ЕГЭ в 2020 году дистанционным из-за пандемии коронавируса. По словам депутата, его предложение обусловлено тем, что школы уже ушли на вынужденные каникулы, а все массовые мероприятия отменены. Чернышов выразил уверенность в том, что нахождение школьников в одном помещении в течение длительного времени может угрожать их здоровью. Для дистанционной сдачи ЕГЭ он предложил загрузить необходимые материалы на одну из онлайн-платформ.