https://static.news.ru/photo/e83c3bdc-5e00-11ea-8d7d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший министр по вопросам Открытого правительства РФ Михаил Абызов, находящийся под стражей по делу о создании преступного сообщества, заключит в СИЗО брак с бывшей стюардессой Валентиной Григорьевой. От первого брака у Абызова есть трое детей, в 2018 году Григорьева родила ему сына.

Проведение бракосочетания, которое будет выездным и пройдёт в СИЗО «Лефортово», запланировано на 25 марта и согласовано с ФСИН и Следственным комитетом, — сообщил ТАСС адвокат Абызова Александр Аснис.

Он уточнил, что Абызов и Григорьева подали заявления в ЗАГС Рязанского района Москвы.

Как писал NEWS.ru, Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда о продлении Абызову срока содержания под стражей и отклонил жалобу его защиты. В СИЗО бывший министр останется до 26 марта.

Абызова задержали и поместили под стражу в марте 2019 года. Он обвиняется в создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве, мошенничестве и отмывании денежных средств в особо крупном размере.