Экс-министр Абызов женился в СИЗО «Лефортово»

Осуждённый за мошенничество бывший министр Михаил Абызов официально оформил свои отношения с экс-стюардессой Валентиной Григорьевой.
Бракосочетание прошло в СИЗО «Лефортово» в присутствии представителя ЗАГСа и сотрудников изолятора.
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Избранницу 48-летнего экс-министра не смущает статус возлюбленного. Девушка уверена, что вместе они преодолеют все жизненные трудности. Кроме того, молодожёнам бедствовать не придётся, поскольку имущество арестованного оценивается почти в 30 млрд рублей.
От первого брака у Абызова есть трое детей, в 2018 году Григорьева родила ему сына.
Ранее NEWS.ru писал, что Абызову продлили арест свыше года. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия. Вместе с ним арест на тот же срок продлили и другим фигурантам дела — Сергею Ильичёву, Максиму Русакову, Галине Фрайденберг, Николаю Степанову и Александру Пелипасову.
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