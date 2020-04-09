Экс-министр Абызов женился в СИЗО «Лефортово»

https://static.news.ru/photo/7a5540f6-7a42-11ea-b62d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осуждённый за мошенничество бывший министр Михаил Абызов официально оформил свои отношения с экс-стюардессой Валентиной Григорьевой.

Бракосочетание прошло в СИЗО «Лефортово» в присутствии представителя ЗАГСа и сотрудников изолятора.

Об этом сообщает StarHit со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова.

Избранницу 48-летнего экс-министра не смущает статус возлюбленного. Девушка уверена, что вместе они преодолеют все жизненные трудности. Кроме того, молодожёнам бедствовать не придётся, поскольку имущество арестованного оценивается почти в 30 млрд рублей.

От первого брака у Абызова есть трое детей, в 2018 году Григорьева родила ему сына.

Ранее NEWS.ru писал, что Абызову продлили арест свыше года. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия. Вместе с ним арест на тот же срок продлили и другим фигурантам дела — Сергею Ильичёву, Максиму Русакову, Галине Фрайденберг, Николаю Степанову и Александру Пелипасову.