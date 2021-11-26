Экс-мэра Прокопьевска исключили из партии за банкет во время траура

Бывшего мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко, а также спикера горсовета Наталью Бурдину исключили из «Единой России», сообщил РИА Новости секретарь Кузбасского регионального отделения партии, сенатор Алексей Синицын. Основанием стал устроенный руководством города банкет во время траура по погибшим на шахте «Листвяжная». Сам Старченко, которого сняли с должности в первый же день его работы, заявил, что не принимал участия в праздновании.

Президиум регионального политсовета Кузбасского регионального отделения партии «Единая Россия» 26 ноября принял решение об исключении из числа членов партии главу города Прокопьевска Старченко Вячеслава Викторовича и председателя совета народных депутатов Бурдину Наталью Александровну, — сказал Синицин.

Он подчеркнул, что именно на Старченко и Бурдиной лежала ответственность за исполнение решения губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва об объявлении траура.

Сейчас бывший градоначальник закрыл доступ к своему Instagram. При этом в шапке профиля у него до сих пор указано «глава города Прокопьевска», также там указаны адрес, телефон администрации и сайт.

Об устроенном мэрией города Прокопьевска в день взрыва на шахте банкете рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. После этого он отправил Старченко в отставку. Поводом для празднования стало назначение Старченко на должность главы администрации. Таким образом, он проработал в должности всего один день.

Сам Старченко заявил, что не присутствовал на банкете, поэтому намерен добиваться объективного расследования произошедшего и собирается обратиться в правоохранительные органы, «чтобы разбирались». При этом снимавший видео общественник Тулиген Адамов позже рассказал, что действительно не видел градоначальника на празднике.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек и более 60 пострадали. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур. По данным источника в экстренных службах, на шахте произошло два взрыва метана.