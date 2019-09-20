https://static.news.ru/photo/311fe512-dbbe-11e9-96f5-fa163e074e61_660.jpg Кен Ливингстон Фото: World Economic Forum/Wikimedia Commons

В российских городах необходимо развивать общественный транспорт, создавать доступное жильё и качественную среду. Такой совет градоначальникам дал бывший мэр Лондона Кен Ливингстон на форуме «Среда для жизни».

Ливингстон отметил, что в Лондоне плата за аренду жилья «откусывает» в среднем половину зарплаты и наличие доступного жилья становится критически важным, передаёт ТАСС .

Главное, чтобы в вашем городе люди хотели жить. Нужны спортивные объекты, интересные музеи. Я всегда гордился, например, тем, что в Лондоне пабов, ночных клубов и баров больше, чем в Нью-Йорке и Париже. Я действительно этим горжусь, потому что такие места делают город привлекательным, — сказал Ливингстон.

Всероссийский форум о жилье и городской среде проходит ежегодно в разных городах России. Это площадка для профессиональной дискуссии между представителями власти, предпринимателями, архитекторами и урбанистами.

Ранее на форуме премьер-министр Дмитрий Медведев призвал чиновников мечтать, когда речь идёт о принятии решений, которые касаются развития городов, писал News.ru.