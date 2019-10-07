https://static.news.ru/photo/4c1d2da4-e8ff-11e9-aa4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Суд Горно-Алтайска приговорил к условному сроку лишения свободы бывшего мэра города Виктора Облогина, признанного виновным в мошенничестве и должностных преступлениях. Информацию об этом озвучили в пресс-службе СУ СК по Республике Алтай.

Бывший чиновник признан виновным в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Приговор в законную силу не вступил, говорится на сайте ведомства .

По версии суда и следствия, Облогин похитил принадлежащий городу автомобиль стоимостью более 1,5 млн рублей. Кроме того, он незаконно изъял из федерального и регионального бюджетов более 17 млн рублей, а также предоставил муниципальные гарантии ООО «Управляющая компания Центральная», причинив администрации города ущерб на сумму более 107 млн рублей.

В июне 2016 года Горно-Алтайский суд принял решение отстранить Облогина от должности мэра после заведения двух уголовных дел. Тогда же чиновника поместили под домашний арест, пишет « Интерфакс ».

В мае 2017 года Облогин начал голодовку, требуя перенести рассмотрение его дела в другой регион из-за того, что «местные суды могут судить предвзято, а само дело сфабриковано как политический заказ».

В начале сентября 2019 года нынешний глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял Облогина на должность советника по крупным инвестпроектам.

Как писал News.ru, ранее власти непризнанного Северного Кипра задержали экс-сотрудника СК РФ Александра Сатлаева за нападение на девушку. В России он получил шесть лет за серию преступлений сексуального характера в Горно-Алтайске, вышел досрочно и вновь оказался в розыске по подозрению в изнасиловании, произошедшем в Барнауле. Ему грозит пожизненный срок.