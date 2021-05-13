Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман вышел на свободу

https://static.news.ru/photo/00aa2126-b412-11eb-8f3c-96000091f725_660.jpg Фото: Евгений Ройзман/facebook.com

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вышел на свободу из спецприёмника после того, как отбыл назначенные ему судом сутки ареста. Политику вменяли организацию несогласованных протестных акций. О своём освобождении политик сообщил в Facebook.

Он поблагодарил всех, кто поддерживал его.

На свободе. Торпеда мимо прошла, — написал Ройзман.

Ранее апелляционный суд сократил срок ареста с девяти до одних суток по делам об организации акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые состоялись 31 января и 21 апреля.

При этом в марте суд уже оштрафовал Ройзмана суммарно на 40 тысяч рублей за участие в несанкционированных акциях 23 и 31 января и за невыполнение законных требований сотрудников полиции. Таким образом, по словам его адвокатов, арест стал повторным наказанием за одно и то же инкриминируемое деяние, что недопустимо по закону. Защитники политика собираются приговор «обжаловать вплоть до ЕСПЧ».

Апелляцию на штрафы суд рассмотрит 20 мая и 8 июня.