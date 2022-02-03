Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман попал в больницу с COVID-19

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман попал в больницу с коронавирусом, передаёт Znak.com. У него зафиксирована высокая температура, сильный кашель и шумы в лёгких. Как рассказал сам политик, он переносит инфекцию уже во второй раз.

Просто всё серьёзно, и надо беречь своих близких и себя, — сказал Ройзман.

Он добавил, что болеет во второй раз. Первое заболевание бывший мэр перенёс летом 2020 года, тогда он находился в больнице 15 дней, а после — проходил реабилитацию от последствий пневмонии. В июне 2021 года политик вакцинировался.

Ранее сообщалось, что с коронавирусной инфекцией был госпитализирован президент Российского союза строителей (РСС), бывший губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев.

Накануне в России был установлен очередной антирекорд по числу заболевших за сутки коронавирусной инфекцией — 155 768 человек. Случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в 83 регионах страны.