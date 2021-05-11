Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман арестован за поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/009d6ee2-b30c-11eb-a851-96000091f725_660.jpg Евгений Ройзман Фото: Евгений Ройзман/youtube.com

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман решением суда арестован на девять суток. Ему вменили организацию несанкционированного митинга, передаёт ТАСС.

Речь идёт о несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая состоялась 31 января. Ройзман в ходе заседания вину не признал .

Днём ранее политик сообщил, что против него возбуждено административное дело «за организацию митинга путём репоста».

Если бы я был организатором этой акции, я бы сказал: «Да, я организатор этой акции». Но я не был организатором этой акции и не имел к организации никакого отношения​, — заявил Ройзман в суде, его слова приводит «Интерфакс».

Экс-мэр Екатеринбурга и его юрист Юлия Федотова сообщили, что намерены обжаловать решение суда.

После перерыва будут рассмотрены ещё два административных протокола в отношении политика: один за организацию несогласованной акции 21 апреля и ещё один — за участие в ней.

26 марта суд оштрафовал Ройзмана на 40 тысяч рублей за участие в несанкционированных акциях 23 и 31 января.