https://static.news.ru/photo/4dbfaa6e-2573-11ea-9cde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшему депутату городской думы Переславля-Залесского Владимиру Корнилову, который сейчас находится под арестом по подозрению в убийстве, предъявлено обвинение. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

Следователи предъявили обвинения по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), — цитирует её « Интерфакс ».

Теперь Корнилову грозит до 15 лет тюрьмы. Лидера фракции партии власти в городской думе Переславля-Залесского задержали по подозрению в убийстве местного жителя. Следователи предполагают, что Корнилов поссорился со знакомым, с которым вместе выпивал. После этого он сначала избил собутыльника, а потом задушил.

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