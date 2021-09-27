Экс-координатору штаба Навального в Хабаровске дали условный срок

Бывший координатор штаба оппозиционера Алексея Навального (штабы Навального запрещены в РФ) в Хабаровске Алексей Ворсин осуждён на три года лишения свободы условно, суд признал его организатором несогласованных митингов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральный районный суд города.

Ему изменена мера пресечения на подписку о невыезде, которая после вступления приговора в законную силу отменяется. Если не будет обжалований, то в течение 10 суток со дня вынесения, — рассказал представитель суда.

Он уточнил, что теперь Ворсин обязан встать на учёт, не менять места жительства и регистрации, а также работу без уведомления соответствующих органов. Кроме того, теперь раз в месяц оппозиционер должен отмечаться. Его адвокат отметил, что с решением суда они не согласны, однако прокурор просил для Ворсина два года тюремного заключения. В результате удалось добиться условного срока.

В январе суд назначил координатору хабаровского штаба оппозиционера Алексея Навального Алексею Ворсину административный арест сроком на 11 суток за неповиновение требованию сотрудника полиции. Наказание связано с несогласованной акцией протеста в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала, проходившей в Хабаровске 26 декабря 2020 года. Тогда он помешал задержанию журналиста RusNews, которого увёз на своём автомобиле.