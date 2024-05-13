Экс-координатор штаба Навального попросила у Путина помилования RT: экс-координатор штаба Навального Чанышева написала прошение о помиловании

Фото: AP/TASS

Координатор штаба Алексея Навального Лилия Чанышева во время оглашения приговора

Осужденная за создание экстремистского сообщества экс-координатор штаба Навального (организация признана экстремистской, деятельность запрещена) в Уфе Лилия Чанышева написала прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина, сообщает RT. В тексте письма она утверждает, что перестала заниматься политикой в 2021 году, а также сообщает о погашении штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Женщину приговорили к 7,5 года колонии, из этого срока она отбыла в заключении 3,5 года. В своем обращении к президенту она также упоминает престарелых родителей с хроническими заболеваниям, которым необходим уход. Адвокат осужденной Рамиль Гизатуллин заявил RT, что не видел ее ходатайства, однако ранее обсуждал с ней такую инициативу. Родители женщины оценили ее решение и сообщили, что тоже напишут прошение, уточняет агентство.

В апреле сообщалось, что Верховный суд Башкирии в закрытом режиме ужесточил Чанышевой приговор. Вместо назначенных ранее 7,5 года она проведет в заключении 9,5 года. Гособвинение запрашивало для Чанышевой 12 лет лишения свободы и штраф в размере 700 тысяч рублей за организацию экстремистского сообщества и НКО, посягающей на личность и права граждан, а также в призывах к экстремизму.

В декабре Советский районный суд Томска приговорил депутата гордумы и экс-руководителя регионального штаба Навального Ксению Фадееву к девяти годам колонии общего режима по делу об экстремизме. Ее признали виновной по двум статьям УК.