Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках

https://static.news.ru/photo/b63bb796-ad8a-11ea-b218-fa163e074e61_660.jpg Владимир Шаманов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить его со всех площадок, считает бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.

Отмечается, что Киркоров опубликовал у себя в Instagram видео, в котором он предстал для юмористического шоу в образе десантника. Как сообщил РИА Новости Шаманов, в этом видео два главных символа десантников — тельняшка и берет.

Моя вам рекомендация — извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага, — обратился Шаманов у Киркорову.

Кроме того, он напомнил крылатое выражение известного десантника Валерия Востротина, что десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться, и порекомендовал не будить лихо.

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкант и композитор Юрий Лоза отреагировал на шутку Филиппа Киркорова, который назвал его «аппендицитом» в пародии на программу Елены Малышевой «Жить здорово!». Он добавил, что, расширив кругозор, Киркоров перестанет попадать в нелепые ситуации.