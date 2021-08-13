Экс-командира «Вымпела» объявили в розыск по делу о мошенничестве

Бывший командир центра спецназа ФСБ «Вымпел» генерал Владимир Подольский объявлен 2-м Западным окружным военным судом в розыск по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсант».

В 2019 году присяжные и суд оправдали Подольского и его коллегу полковника Андрея Польщикова, обвинявшихся в крупном мошенничестве. Военная прокуратура обжаловала приговор в апелляционном суде. Вердикт был отменён, а дело — направлено на новое рассмотрение в ином составе суда.

Однако в силу разных причин, в числе которых болезни обвиняемых и их адвокатов, слушания так и не начинались. В итоге Подольский скрылся и место его пребывания в настоящее время неизвестно. Судья приостановил дело и поручил полиции разыскать генерала.

Согласно материалам уголовного дела, Подольский и Польщиков в период с 2012 по 2016 год фиктивно устроили на предприятие «Ведомственная охрана объектов промышленности России» своих родственников. Причитающуюся им зарплату они делили между собой. Общий размер ущерба составил около 30 млн рублей.

Ранее сообщалось, что у бывшего замглавы банковского управления ФСБ полковника Дмитрия Фролова нашли четырёхэтажный особняк, расположенный на берегу озера Комо в Италии. Недвижимость оценивается в €4 млн. Следствие также установило, что подчинённый Фролова полковник Андрей Васильев и его отец владеют несколькими сотнями объектов недвижимости. В Генпрокуратуре уверены, что все они приобретены на добытые преступным путём средства.