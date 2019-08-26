https://static.news.ru/photo/9dd41874-c8b6-11e9-9d20-fa163e074e61_660.jpg Константин Янкаускас Фото: facebook.com/victor.danilchenko.1

Тверской районный суд Москвы оштрафовал муниципального депутата столичного района Зюзино Константина Янкаускаса на 20 тысяч рублей за нарушение порядка проведения акции. Протокол на Янкаускаса составили за участие в акции 14 июля, которая проходила около Мосгоризбиркома.

Претендент на новый депутатский мандат, выдвигавшийся от команды Алексея Навального и не получивший статус зарегистрированного кандидата, заявил, что намерен подавать апелляцию в Мосгорсуд с последующим обжалованием в Европейском суде по правам человека.

Судья Криворучко провёл в совещательной комнате всего 15 минут. В итоге я оштрафован на 20 тысяч рублей за то же мероприятие, за которое уже отсидел 10 суток ареста. Будем подавать апелляцию в Мосгорсуд (с последующим обжалованием в ЕСПЧ). — Константин Янкаускас (@jankauskas_k) 27 august 2019

Адвокат Янкаускаса указывает на то, что российское законодательство не предусматривает повторное наказание за одно и то же правонарушение. За публикацию в Twitter об акции 14 июля политик уже отсидел 10 суток в СИЗО как организатор.

В общей сложности, как писал News.ru, депутат отбыл три ареста подряд. Первый раз Янкаускаса арестовали 29 июля на семь суток. 5 августа его задержали на выходе из спецприёмника и арестовали ещё на 10 суток. 14 августа судом ему был назначен третий арест.