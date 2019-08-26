Тверской районный суд Москвы оштрафовал муниципального депутата столичного района Зюзино Константина Янкаускаса на 20 тысяч рублей за нарушение порядка проведения акции. Протокол на Янкаускаса составили за участие в акции 14 июля, которая проходила около Мосгоризбиркома.
Претендент на новый депутатский мандат, выдвигавшийся от команды Алексея Навального и не получивший статус зарегистрированного кандидата, заявил, что намерен подавать апелляцию в Мосгорсуд с последующим обжалованием в Европейском суде по правам человека.
Судья Криворучко провёл в совещательной комнате всего 15 минут. В итоге я оштрафован на 20 тысяч рублей за то же мероприятие, за которое уже отсидел 10 суток ареста. Будем подавать апелляцию в Мосгорсуд (с последующим обжалованием в ЕСПЧ).
В общей сложности, как писал News.ru, депутат отбыл три ареста подряд. Первый раз Янкаускаса арестовали 29 июля на семь суток. 5 августа его задержали на выходе из спецприёмника и арестовали ещё на 10 суток. 14 августа судом ему был назначен третий арест.