Экс-кандидат в губернаторы Приморья попросил отправить его на Украину Экс-кандидат в губернаторы Приморья Ищенко попросил мобилизовать его для участия в СВО

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Андрей Ищенко

Бывший кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко направил заявление военному комиссару края Николаю Тригубко с просьбой мобилизовать его для участия в спецоперации, сообщила «Коммерсанту» адвокат политика Виктория Виноградова. По ее словам, заявление направлено почтой из СИЗО-1 Владивостока, ответа пока не последовало.

Ищенко считает, что в сложившейся ситуации он принесет больше пользы стране, защищая ее с оружием в руках, — сказала Виноградова.

Военный комиссар ситуацию не прокомментировал. Известно, что Андрей Ищенко имеет воинское звание лейтенанта, его военно-учетная специальность — командир минно-торпедной боевой части, боевое применение противолодочного и торпедного вооружения надводных кораблей.

Бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере в апреле этого года. По версии следствия, подозреваемый при осуществлении строительства многоквaртирного дома по улице Сафонова во Владивостоке с декабря 2016 года по июнь 2021 года обманным путём похитил у 187 учаcтников долевого строительства более 105 млн рублей.