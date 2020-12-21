Экс-губернатора Хабаровского края Фургала в СИЗО посетил врач

https://static.news.ru/photo/492608fa-42d1-11eb-8700-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в СИЗО посетил врач. Об этом сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

Он говорил, что встретился с доктором, который возьмёт диски с его МРТ. Поедет в больницу, где делали МРТ, там сравнят их с прежними показателями и поймут, есть там что-то опасное или нет, — рассказала она в Instagram.

Ранее стало известно, что Фургал испытывает проблемы со здоровьем. Подробностей о его состоянии не сообщалось.

Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Бывший предприниматель, также являющийся членом ЛДПР, возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России». Избранный губернатор пользуется популярностью у местных жителей. В течение нескольких месяцев люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.

Экс-губернатор из Хабаровска был этапирован в Москву, ему предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, 33). Против него дали показания другие фигуранты дела. Однако экс-губернатор вину не признаёт и считает своё дело политически мотивированным.

Как писал NEWS.ru, дело Фургала на большой пресс-конференции прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что понимает разочарование людей задержанием политика. Но обвинения, предъявленные следствием, слишком серьёзные, чтобы рассуждать о человеческих взаимоотношениях.