Экс-губернатор Санкт-Петербурга попал в больницу с COVID-19

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Подростку на Чукотке, который в октябре 2021 года грозился устроить стрельбу в сельской школе, также предъявлено обвинение в краже более 170 тысяч рублей с банковской карты знакомого. Как сообщается на сайте СК России по Чукотскому автономному округу, молодой человек признал вину и полностью возместил потерпевшему имущественный ущерб.

По версии следствия, с апреля по май прошлого года несовершеннолетний обвиняемый тайно совершил переводы более чем 170 тысяч рублей с банковского счёта своего знакомого на счета других лиц, после чего...