Экс-губернатор описал в книге божественное пророчество об Украине

В России вышла эзотерическая книга «Потрясение» с божественным пророчеством об Украине, сообщает Lenta.ru. Авторство приписывают экс-губернатору Белгородской области Евгению Савченко, занимавшему должность 27 лет. Его косвенно подтвердил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Одним из источников для автора, судя по тексту, стала божья посланница Любовь, рассказавшая ему в 2014 году, что нужно делать на Украине.

Искать людей, могущих стать во главе Украины, — вот что нужно. А для этого необходимо, чтобы обстановка стабилизировалась. Нынешняя власть и те, кто экстремизмом подогревает ситуацию, — ни те ни другие не должны управлять Украиной, — пишет автор.

Также в книге рассказывается, что Земля возникла на месте обломков планеты Нибиру и люди не должны повторить трагичную судьбу предыдущих обитателей.

В соцсетях экс-губернатора нет информации о выпущенной книге, но подписчики в комментариях активно о ней говорят.

Ранее психолог Павел Жаневров связал интерес к эзотерике со стрессом россиян. Пандемия коронавируса, повышение цен и мировые проблемы повышают уровень стресса, из-за чего люди начинают искать ответы на интересующие их вопросы в сфере мистики и эзотерики.