Экс-главы сервиса «Яндекс. Лавка» осужден за фейки об армии Суд заочно приговорил экс-главу сервиса «Яндекс. Лавка» Красильщика к восьми годам колонии за фейки об армии

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Илья Красильщик

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии экс-главу «Яндекс. Лавки», медиаменеджера Илью Красильщика по делу о фейках о Вооруженных силах РФ, передает корреспондент РИА Новости. Также на него наложен запрет администрировать сайты на весь срок отбытия наказания плюс еще четыре года после этого.

Суд признал Красильщика виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической ненависти под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы заочно на срок 8 лет, — говорится в приговоре.

Басманный суд ранее заочно арестовал на два месяца Красильщика по делу о фейках 16 марта. Уголовное дело против него было возбуждено еще в 2022 году после публикации материалов о Буче. В рамках уголовного дела у медиаменеджера арестовали все счета и имущество.

Красильщик уехал из России сразу после начала военной операции на Украине, против проведения которой он выступил. В том случае, если он вернется в страну, заочный арест изменится на реальный.