Экс-главу внешней разведки Франции обвинили в попытке вымогательства

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Экс-главу Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции Бернару Бажоле обвинили в соучастии в попытке вымогательства, передает агентство Франс Пресс. Помимо этого ему предъявили обвинения в произвольном посягательстве на личную свободу лицом, наделенным государственной властью.

По предварительной информации, в марте 2016 года сотрудники DGSE в парижском аэропорту при проверке заявили франко-швейцарскому бизнесмену Алену Дюменилю, что тот должен выплатить государству 15 миллионов евро. При этом они показывали фотографии его и его семьи и угрожали ему.

Ранее в Мосгорсуд направлено дело в отношении 50-летнего Давида Чачибаи, известного в криминальной среде как Дато Сван. Мужчину подозревают в вымогательстве 15 миллионов рублей и занятии высшего положения в преступной иерархии. По данным следствия, обвиняемый распространил свое влияние на заключенных в Москве, Петербурге, Подмосковье, Ульяновской, Смоленской и Ленинградской областях, где пропагандировал преступные традиции. Кроме того, Чачибая создал и возглавил группу, которая в 2020 году вымогала у мужчины 15 миллионов рублей и угрожала расправой.

Админу Telegram-канала «Как-то вот так» Анатолию Спирину предъявлено обвинение в вымогательстве 150 тысяч рублей у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Юрист отметил, что сторона защиты не согласна с позицией следствия. По словам Герасимова, его подзащитный обращался к представителям Ростеха, чтобы узнать, сколько будет стоить «корректировка той или иной информации». Адвокат назвал «абсурдными» обвинения в вымогательстве.