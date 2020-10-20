Экс-главе волгоградского СК предъявили обвинение по делу о поджоге дома

https://static.news.ru/photo/0b670ec4-12a7-11eb-bc93-fa163e074e61_660.jpg Михаил Музраев Фото: СУ СК по Волгоградской области

Экс-руководителю управления СК РФ по Волгоградской области Михаилу Музраеву, арестованному вместе с местным предпринимателем по делу о поджоге дома главы региона Андрея Бочарова, предъявили обвинение в окончательной редакции. Адвокат фигуранта Владимир Семенцов заявил, что силовик настаивает на своей невиновности.

Нашему подзащитному (Михаилу Музраеву. — NEWS.ru) предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он полностью не признал. Допрос Михаила Кандуевича по существу запланирован следствием на 26 октября, — цитирует юриста ТАСС.

Ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные проникли на территорию частного домовладения. Оно находилось в пользовании руководителя субъекта и его семьи. По данным следствия, злоумышленники пытались поджечь стену дома.

Позже стражи порядка установили личности причастных к данному преступлению. По информации оперативников, ими стали пять членов ОПГ, главой которой являлся экс-арендатор Центрального рынка столицы региона Евгений Ремезов. После задержания он дал показания на Музраева. Материалы дела передали для дальнейшего расследования Федеральной службе безопасности РФ.

Музраеву инкриминируют преступления, предусмотренные п. «а» ч. 2 ст. 205 «Террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору», ч. 1 ст. 222 «Незаконный оборот оружия» УК РФ, а также ч. 1 ст. 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы».

Ранее NEWS.ru сообщал, что обвинительное заключение в отношении бывших сотрудников полиции по делу журналиста Ивана Голунова утверждено Генпрокуратурой РФ. Об этом заявил адвокат Голунова Сергей Бадамшин.