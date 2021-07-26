Экс-чиновника Минобороны обвинили в мошенничестве

Бывший руководитель продовольственного управления Минобороны России Андрей Бережной создал преступную группу, ущерб от действий которой превысил 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила военная прокуратура.

Бережной, а также иные фигуранты дела обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и по ч. 6. ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». По одному делу ущерб от их действий составляет более 650 млн рублей, в ходе совершения второго преступления был причинён ущерб на сумму 368 млн рублей, — цитирует агентство представителя ведомства.

По словам представителя прокуратуры, Бережной пользовался своим должностным положением и организовал аукционы и закупки товаров для Минобороны по завышенным ценам. При этом он потребовал от подчинённых выполнения распоряжений, направленных на свою преступную деятельность.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил NEWS.ru, что фигуранты дела о рекордной взятке в Министерстве обороны получат жёсткое наказание. По его словам, это должно послужить примером для других людей.

Юрист рассказал, что в делах, которые связаны с Минобороны, всё находится «на грани государственной тайны». В связи с этим до общественности доходит мало информации, суд проходит в закрытом режиме, а адвокаты вынуждены давать подписку о неразглашении. В результате люди знают только то, что хочет им показать сторона обвинения.