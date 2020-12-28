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Экс-главу омских приставов осудили за взятку

09:40, 29 декабря 2020
Фото: r55.fssp.gov.ru

Бывший руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Омской области Владимир Витрук осуждён за превышение должностных полномочий и получение взятки в крупном размере (ч. 1 ст. 286, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Следствием и судом было установлено, что в 2018 году он незаконно поручал подчинённым затягивать сроки исполнительных производств, по которым должником была руководитель ООО «Центр реабилитации «Рассвет». Задолженность по ним превышала 3 млн рублей.

Кроме того, он получил незаконное вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей за снятие ареста на принадлежащий должнику автомобиль. Полученными средствами он распорядился по своему усмотрению.

Суд приговорил Витрука к трём годам и одному месяцу колонии строгого режима. Кроме того, он лишён права в течение шести лет занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован, сообщается на сайте областного управления СКР.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-глава Клинского района Подмосковья Александр Постригань был признан виновным в превышении служебных полномочий и получении крупной взятки. Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 116 млн рублей.

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