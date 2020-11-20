Экс-главу Минтранса назначили гендиректором ГТЛК

https://static.news.ru/photo/cc2179c6-2b46-11eb-90d7-fa163e074e61_660.jpg Евгений Дитрих Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-главу Минтранса РФ Евгения Дитриха назначили гендиректором Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), передают представители предприятия. Соответствующее решение принял кабмин РФ.

Назначение Евгения Дитриха связано с дальнейшим развитием ГТЛК как инструмента государственной политики в области транспорта и участием компании в реализации национальных проектов, — говорится в сообщении на официальном сайте ГТЛК.

В ГТЛК отметили, что под началом чиновника в РФ реализовали ряд важных транспортных проектов: запустили грузовое автомобильное движение, а также пассажирские и коммерческие железнодорожные перевозки по Крымскому мосту, открыли движение по магистрали «Таврида» от Керчи до Севастополя, что заметно улучшило логистику Крымского полуострова. Кроме того, ввели в эксплуатацию скоростное шоссе М-11 «Нева», по которому можно добраться из Москвы до Санкт-Петербурга всего за 5,5 часа.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Алексея Семёнова от должности заместителя руководителя Минтранса по его просьбе. Соответствующий документ глава кабмина подписал 17 ноября 2020 года.

Накануне президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. До этого он занимал пост зампредседателя правительства Ставропольского края. Решение было принято в ходе рабочей встречи главы государства с Гладковым. Указ вступил в силу со дня подписания — 18 ноября. Гладков будет возглавлять регион до проведения выборов губернатора, которые должны состояться в сентябре 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство России рекомендовало совету директоров «Аэрофлота» назначить генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании Михаила Полубояринова главой авиакомпании.