Экс-главу «Ленфильма» могут арестовать по делу о вымогательстве Следствие запросило заочный арест для экс-главы «Ленфильма» Щербакова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следствие потребовало заочно арестовать основателя медиахолдинга 1MI, бывшего генерального директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова за вымогательство в крупном размере, сообщает ТАСС. Соответствующее ходатайство поступило в Тверской суд Москвы. Кроме этого, следователи МВД требуют арестовать Дмитрия Жмуцкого, который, как и Щербаков, проходит обвиняемым по делу о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко.

Следователи МВД обратились с ходатайством о заочном аресте в Тверской суд Москвы Щербакова, а также Дмитрия Жмуцкого. Оба обвиняются по п. «б» ч. 3 ст. 163 (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), — заявил собеседник агентства.

Ранее Министерство внутренних дел РФ объявило Щербакова в федеральный розыск. По некоторым данным, против бывшего директора «Ленфильма» дали показания лица, владеющие и администрирующие Telegram-канал «Небрехня». Предположительно, Щербаков является куратором ряда каналов в мессенджере, но руководит ими неформально.

Вскоре после этого акционеры «Ленфильма» выбрали нового временно исполняющего обязанности гендиректора киностудии. Им стал Эдуард Суворов. Он принял на себя соответствующие полномочия 26 февраля.