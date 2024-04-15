Экс-главу крупнейшей в России IT-компании приговорили к 22 годам колонии Суд приговорил бывшего топ-менеджера Merlion Симоненко к 22 годам колонии

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Вячеслав Симоненко

Хорошевский районный суд Москвы приговорил бывшего генерального директора крупнейшей в России IT-компании Merlion Вячеслава Симоненко к 22 годам колонии строгого режима по делу о заведомо ложном доносе на своих коллег, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Установлено, что он сфабриковал доказательства и инициировал возбуждение в их отношении уголовного дела.

Симоненко признали виновным во взяточничестве в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), организации преступного сообщества (ч.3 ст. 210 УК РФ), даче заведомо ложных показаний (ст. 307 УК РФ), заведомо ложном доносе (ст. 306 УК РФ), приготовлении к преступлению и покушении на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ). Также суд признал его пособником преступления.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Симоненко Вячеславу Анатольевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, — говорится в сообщении.

Суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. Они требовали возместить им более 2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что арестованных по делу Merlion бывших сотрудников Следственного комитета и ФСБ проверят на причастность к другому преступлению. Речь идет о вымогательстве 3,7 млрд рублей у бизнесмена Константина Пономарева. По предварительной версии, арестованные обещали предпринимателю отмену приговора, а также предлагали ему условно-досрочное освобождение и снятие ареста со счетов.