Экс-главу калининградских единороссов арестовали за педофилию

Ленинградский районный суд Калининграда принял решение об аресте бывшего главы исполкома местной «Единой России» Максима Суворова. Мужчину подозревают в сексуальном насилии над детьми, передаёт РБК со ссылкой на два источника.

Заместитель генерального секретаря совета партии заявил журналистам, что в организации знают о ситуации. На момент избрания меры пресечения он не был членом партии, так как попросил о выходе из неё. При этом на сайте «Единой России» он до сих пор значится главой местного исполкома.

На сайте суда появилась информация о решении по делу, где подозреваемого называют «П.». По решению инстанции, политик будет лишён свободы до 18 сентября. Суд посчитал, что единоросс имеет «обширные связи в органах государственной власти и правоохранительных органах» и может воспользоваться ими, чтобы уйти от ответственности. Кроме того, судья опасается, что мужчина может уничтожить доказательства и давить на потерпевшего.

Мужчине вменяют два эпизода по статье о насилии сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему и два эпизода по статье о развратных действиях в отношении лица в возрасте от 12 до 14 лет.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила президенту Владимиру Путину составить реестр педофилов и ставить в их паспорта специальные штампы. Кроме создания реестра уполномоченный по правам ребёнка предложила ускорить принятие законопроекта, согласно которому за изнасилование несовершеннолетних грозит пожизненное заключение.