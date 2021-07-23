Экс-главу калининградских единороссов арестовали за педофилию

Ленинградский районный суд Калининграда принял решение об аресте бывшего главы исполкома местной «Единой России» Максима Суворова. Мужчину подозревают в сексуальном насилии над детьми, передаёт РБК со ссылкой на два источника.
Заместитель генерального секретаря совета партии
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Мужчине вменяют два эпизода по статье о насилии сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему и два эпизода по статье о развратных действиях в отношении лица в возрасте от 12 до 14 лет.
Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила президенту Владимиру Путину составить реестр педофилов и ставить в их паспорта специальные штампы. Кроме создания реестра уполномоченный по правам ребёнка предложила ускорить принятие законопроекта, согласно которому за изнасилование несовершеннолетних грозит пожизненное заключение.